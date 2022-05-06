الجمعة 06 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر قرارات النيابة بشأن ضحايا حريق شقة سكنية بمدينة نصر

حريق شقة
حريق شقة
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صرحت النيابة العامة بمدينة نصر بدفن جثث أب وطفليه لقوا مصرعهم في حريق شقة سكنية بالطابق السادس عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

"ماس كهربائي في إحدى وصلات التكييف" توصلت المعاينة الأولية لفريق المعمل الجنائي لسبب الحريق الذي أسفر عن تفحم محتويات الشقة.

وكشفت معاينة رجال مباحث مدينة نصر أن صاحب الشقة وطفليه قفزوا من شرفة الشقة هربًا من النيران مما أسفر عن مصرعهم وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ الأم وطفلين آخرين من وسط النيران دون تعرضهم لأى إصابة.

بداية الحادث عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها. وقام أب وطفلاه بالقفز من الشقة هربًا من النيران مما أسفر عن مصرعهم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرفة عمليات مدينة نصر المعمل الجنائي المعاينة الأولية ماس كهربائي شرطة النجدة التكييف ضحايا حريق

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وائل لطفي

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