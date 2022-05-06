ننشر قرارات النيابة بشأن ضحايا حريق شقة سكنية بمدينة نصر

صرحت النيابة العامة بمدينة نصر بدفن جثث أب وطفليه لقوا مصرعهم في حريق شقة سكنية بالطابق السادس عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

"ماس كهربائي في إحدى وصلات التكييف" توصلت المعاينة الأولية لفريق المعمل الجنائي لسبب الحريق الذي أسفر عن تفحم محتويات الشقة.

وكشفت معاينة رجال مباحث مدينة نصر أن صاحب الشقة وطفليه قفزوا من شرفة الشقة هربًا من النيران مما أسفر عن مصرعهم وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ الأم وطفلين آخرين من وسط النيران دون تعرضهم لأى إصابة.

بداية الحادث عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها. وقام أب وطفلاه بالقفز من الشقة هربًا من النيران مما أسفر عن مصرعهم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.