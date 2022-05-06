التحقيق في مصرع شاب خلال عبوره السكة الحديد فى العياط

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب مصرعه فى العياط اليوم الجمعة، حيث صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار فى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا خلال عبوره السكة الحديد بقرية بهبيت فى العياط، صدمه قطار ما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتوصل رجال المباحث لهوية الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.