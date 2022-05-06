الجمعة 06 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صور مثيرة لداليا شوقى قبل زفاف شقيقتها بسنت على محمد فراج

داليا شوقي
داليا شوقي
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شاركت الفنانة الشابة داليا شوقي جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قبل زفاف شقيقتها الفنانة الشابة بسنت شوقي على الفنان محمد فراج.

 

وظهرت داليا في صور مثيرة من خلال فستان صيفي باللون الأحمر وبأجزاء عارية منه بدرجة كبيرة، وعلقت على الصور وكتبت: “لما قبل زفاف شقيقتي الجميلة”.

وكان روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا صورة جديدة للفنانة بسنت شوقي، خلال استعدادها لحفل زفافها الذي يُقام اليوم على الفنان محمد فراج، في "سهل حشيش" بعد مرور ما يقرب من عام على كتب كتابهما.

يأتي زواج محمد فراج وبسنت شوقي بعد تأجيل أكثر من مرة على مدار العامين الماضيين، بسبب ظروف العمل وارتباط فراج بتصوير دوره في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي استغرق أكثر من عام ومن بعده مسلسل "ضد الكسر"، وكذلك أزمة فيروس كورونا الذي كان العروسان من ضمن المصابين به.

وكان محمد فراج قد أعلن في عام 2019، خطبته وبسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

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