مشكلة بإصبع القدم.. أعراض فيروس كورونا الأكثر غرابة

يُعد سيلان الأنف وحكة الحلق والحمى الشديدة والصداع من العلامات الشائعة للإصابة بفيروس كورونا، ولقد شكل COVID تهديدات جديدة أمامنا كل يوم منذ أن بدأ الوباء، ظهرت أعراض جديدة وطرق اختبار وأدوية ولقاحات حديثة، وفي هذا التقرير نوضح الأعراض الأكثر غرابة.

وفقًا لموقع «timesofindia» ما كان أكثر صعوبة أثناء الوباء هو مسار عمل الفيروس ومظاهره في أجسام البشر، لم يستجب الجميع للهجوم الفيروسي بنفس الطريقة التي تفسر سبب عدم وعي الناس بأعراض COVID، هذا يؤثر على الاختبار، ومن ثم تتبع العدوى ومنعها من الانتشار.

بينما يتحور الفيروس بسرعة من ناحية، فإن جهلنا بالأعراض يساعده على الانتشار على نطاق واسع.

في حين أن نزلات البرد وسيلان الأنف وحكة الحلق والحمى الشديدة والصداع هي العلامات الشائعة لـ COVID، إلا أن هناك القليل من الأعراض الغريبة التي تظهر أثناء عدوى COVID.

1- اصبع القدم

تُعرف هذه الحالة باسم أصابع COVID، وهي حالة يظهر فيها التورم والنتوءات وتغير اللون على أصابع القدم، ارتبط حدوث هذه الحالة الغريبة عدة مرات بالفيروس بعد أن شوهد في العديد من مرضى COVID.

يمكن أن تبقى أصابع COVID لمدة تصل إلى 14 يومًا أو حتى لشهور من الإصابة.

2- ضباب الدماغ

يعتبر ضباب الدماغ من أعراض COVID الحادة، ولكن كما هو موقفنا تجاه الصحة العقلية، فإننا نتجاهل هذه الحالة ونتوافق مع حياتنا، خلال COVID ، واجه العديد من الأشخاص صعوبة في التركيز، وشعروا بالضياع ووجدوا أنه من المتعب للغاية مواكبة حياتهم اليومية، للأسف، تم قمع هذه الحالة في معظم الحالات، لكن لحسن الحظ بعد أن أثبت الباحثون الحقائق حول حدوث هذه الحالة، أصبح الكثير من الناس على دراية بها.

3-تساقط الشعر

بينما يرتبط تساقط الشعر بالعديد من الحالات الصحية، فإن حدوثه في حالة نزلات البرد على حد سواء كان أول ما شوهد اشتكى العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID من تساقط الشعر الغزير أثناء وبعد الإصابة.

4-فقدان حاسة الشم والتذوق

كانت هذه الحالة سائدة خلال الوقت الذي كان فيه الفيروس ألفا ودلتا سائبًا، لم يستطع الناس التذوق والشم لأسابيع وشهور تمامًا، في وقت لاحق بعد أن اشتكى العديد من الأشخاص المصابين بـ COVID من ضعف حاسة التذوق والشم، تم وضع هذه الحالة تحت علامات وأعراض COVID الطويلة.

5- ارتفاع معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة

لوحظ ارتفاع معدل ضربات القلب وارتفاع في درجة حرارة الجسم لدى العديد من الأشخاص أثناء الإصابة بفيروس كورونا يشرح الخبراء أن هذه استجابة مناعية بوساطة مما يعني أن الأجسام المضادة في الجسم تغير عمل الأعصاب اللاإرادية التي تنظم درجة حرارة الجسم، وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم.

6_طفح جلدي

الطفح الجلدي ليس من غير المألوف، ولكن عندما يكون حدوثه أثناء COVID غير عادي، انتشار مشاكل الجلد في عدوى الجهاز التنفسي ليس شائعا، كما لاحظ الكثير من الناس أيضًا تلون الجلد.

7_قضية صوتية

كان هذا هو الأكثر غرابة، تم الإبلاغ عن تغير في الصوت وبحة في الصوت ومشكلة في التحدث من قبل العديد من المرضى خلال COVID، أشار الباحثون في وقت لاحق إلى أن ضعف الحبل الصوتي يمكن أن يكون بسبب العصب المبهم، عندما يتهيج هذا العصب لا يعمل بشكل صحيح.

8-مشكلة العين

في حين أن مشكلة العين ليست حالة صحية غريبة، إلا أن ارتباطها بعدوى الجهاز التنفسي ليس شائعًا، خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا، عانى الأشخاص من العين الوردية والتهاب الملتحمة وحساسية الضوء والتهاب العيون وحكة العين.