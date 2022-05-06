الجمعة 06 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القدر ينقذ عائلة من الموت إثر انقلاب سيارة بـ«الإسماعيلية الصحراوي»

حادث
حادث
ads

أنقذ القدر عائلة  مكونة من 7 أشخاص من من الموت المحقق، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة  بطريق "الإسماعيلية- القاهرة".
 كان قد ورد الى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة رقم "ط ي د 817"، بوصلة عز الدين بطريق "الإسماعيلية- القاهرة" أمام منطقة الاستثمار.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 4 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، ورفض مصاب النقل وجميعهم مقيمين بمدينة المستقبل بالإسماعيلية.

تبين من الفحص أن المصابين  الذين تم نقلهم إلى المستشفى هم كل من، يسرية السيد محمد إبراهيم، 22 عامًا، مصابة بسحاجات وكدمات بالساقين وأشرف عبد الله أبو المعاطي 51 عامًا مصاب بكدمات وسحجات بالذراع الأيمن وكدمات بالكوع الأيمن، ومحمد سعد عبد الحميد السيد 37 عامًا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، والطفل حمزة محمد، وتم حصر المصابين السبعة تبين أن بينهم طفلين.

انقلاب سيارة وزير الداخلية الإسماعيلية مدير أمن الاسماعيلية يوم الجمعة سيارات إسعاف طريق الإسماعيلية نقل المصاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

السيسى.. صانع الفرحة

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو التحرش بـ3 سائحات فى الأهرامات

وظائف البريد المصري 2022.. وشروط التقديم

مواعيد غلق المحلات بعد عيد الفطر 2022

رابط التقديم في حج القرعة 2022 بوزارة الداخلية ومواعيد كل محافظة

التصريح بدفن جثة شاب توفي أسفل عجلات قطار بالبدرشين

«10 آلاف متابع فى رمضان».. ماذا يفعل وزير الأوقاف عبر «تويتر»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الثالثة!

ماجد حبته

معهد بحوث الإلكترونيات

محمد عبدالعزيز

فى الذكرى الثانية للشيخ الطبلاوى.. كلام عن حال دولة التلاوة

جمال رشدي

الأمانة.. سر النجاح

د.كريمة الحفناوى

ألف تحية للعمال فى عيدهم

مؤمن المحمدي

رمضان ولّى هاتها يا ساقى .. مشتاقة تسعى إلى مشتاق

د.رانيا محمد فوزي

الحاج عجمى القائد المحب.. «قراءة فى قائد جزيرة غمام»

حسين دعسة

منذ 74 عاما والقدس تتعرض لتهويد.. الى متى؟

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

غلق الطريق بين نابلس وقلقيلية ومستوطنون يعتدون على فلسطينيين فى أعقاب عملية «تل أبيب»

مقتل 3 مستوطنين فى حادث طعن وسط إسرائيل

بوتين يعتذر لرئيس الوزراء الإسرائيلى حول تصريحات «يهودية هتلر»