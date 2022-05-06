القدر ينقذ عائلة من الموت إثر انقلاب سيارة بـ«الإسماعيلية الصحراوي»

أنقذ القدر عائلة مكونة من 7 أشخاص من من الموت المحقق، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة".

كان قد ورد الى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة رقم "ط ي د 817"، بوصلة عز الدين بطريق "الإسماعيلية- القاهرة" أمام منطقة الاستثمار.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 4 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، ورفض مصاب النقل وجميعهم مقيمين بمدينة المستقبل بالإسماعيلية.

تبين من الفحص أن المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى هم كل من، يسرية السيد محمد إبراهيم، 22 عامًا، مصابة بسحاجات وكدمات بالساقين وأشرف عبد الله أبو المعاطي 51 عامًا مصاب بكدمات وسحجات بالذراع الأيمن وكدمات بالكوع الأيمن، ومحمد سعد عبد الحميد السيد 37 عامًا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، والطفل حمزة محمد، وتم حصر المصابين السبعة تبين أن بينهم طفلين.