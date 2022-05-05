الخميس 05 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وإصابة اثنتين إثر انقلاب سيارة بـ«صحراوى بنى سويف»

اسعاف
اسعاف
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لقيت سيدة مصرعها وأصيبت اثنتان آخريان، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه وفاة سيدة وإصابة اثنتين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة: مادونا وجيه كامل، 22 عامًا، وإصابة كل من: سحر سمير ذكي، 50 عامًا، بكسر فى الفقرات العنقية وكدمات متفرقة، ومارجريت وجيه كامل، 20 عامًا، بجروح وكدمات، جميعهن تقيمن محافظة سوهاج.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بـ3 سيارات نقلت جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، والمصابتين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناشها لرفع آثار حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بنى سويف.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، حيث طلب مدير النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

أمن انقلاب سيارة مصرع اثار طريق بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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