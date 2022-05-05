رفع آثار حادث انقلاب سيارة نصف نقل فى سوهاج

دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناشها لرفع آثار حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مُحملة بأثاث منزلي، بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وفور ورود بلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل، مٌحملة بأثاث منزلي، على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم؛ ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص من بينهم: "م. ن. ٣٠ سنة- عامل، وإ. ن- ٢٦ سنة- عامل، ور. ع- ٣٠ سنة- موظف".

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.