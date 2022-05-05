الخميس 05 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث انقلاب سيارة نصف نقل فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناشها لرفع آثار حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مُحملة بأثاث منزلي، بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وفور ورود بلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل، مٌحملة بأثاث منزلي، على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم؛ ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص من بينهم: "م. ن. ٣٠ سنة- عامل، وإ. ن- ٢٦ سنة- عامل، ور. ع- ٣٠ سنة- موظف".

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب سيارة نصف نقل ثاث منزلي 7 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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