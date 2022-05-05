الخميس 05 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة

مخالفات المرور
مخالفات المرور
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يبحث المواطنون من أصحاب السيارات خلال تلك الفترة عن الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة، من خلال موقع نيابة المرور أو بوابة الحكومة المصرية، وتصدر الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة محرك البحث العالمي "جوجل".

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة.

الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة

قدم موقع مرور مصر لجميع قائدي السيارات في مصر خطوات سهلة حتى يتمكن أصحاب السيارات من الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور في المحافظات المختلفة، لمنع التجمع والتكدس داخل وحدات المرور للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقدمت نيابة المرور عدد من الخطوات حتى يتمكن أصحاب السيارات من الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة.

  • الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت (من هنا)
  • اختر خدمات المرور.
  • اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
  • كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
  • اضغط على عرض المخالفات المرورية.
  • سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.
  • فى حالة الاستعلام عن اماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.
  • الضغط على استعلام عقب ملء البيانات.
  • ظهور المخالفات ونوعها وقيمتها المالية.

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المخالفات المرورية التي يجوز التصالح عليها

أولا: السير عكس الاتجاه وقيمتها من 1000 إلى 3000 جنيه.

ثانيا: السير بدون رخصة قيادة وقيمتها من 1000 إلى 2000 جنيه.

ثالثا: التلاعب في أرقام اللوحة المعدنية وقيمتها من 300 - 1500 جنيه وتعليق 6 شهور.

رابعا: تغير لون اللوحة المعدنية وقيمتها من 300 إلى 1500 جنيه وتعليق 6 شهور.

خامسا: انتهاء استلام سحب ترخيص الإدارة وقيمتها من 1000 إلى 2000 جنيه.

سادسا: انتهاء رخصة القيادة وقيمتها من 1000 إلى 2000 جنيه.

 يتيح موقع النيابة العامة، خدمات مرورية متعددة، منها:

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كيفية سداد قيمة المخالفات المرورية

يمكنك سداد المخالفة إلكترونياً ونقداً من خلال 

  1. الموقع الإلكتروني.
  2. من خلال بطاقات الائتمان.
  3. الدفع نقدًا عند الاستلام.
  4. من خلال ماكينة فوري.
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