مصرع شاب وإصابة نجل عمه إثر انقلاب دراجة بخارية بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب نجل عمه، اليوم الخميس، إثر انقلاب دراجة بخارية، بأولاد إسماعيل، قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بأولاد إسماعيل بقرية السمطا.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد كمال عبدالعال، 23 عامًا، لفظ أنفاسه الأخيرة عقب دخوله المستشفى، وإصابة نجل عمه محمد ناجح عبدالعال، 12 عامًا، جرى نقلهما إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.