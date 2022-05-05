السيطرة على حريق محدود بأرض زراعية بأسوان دون إصابات

اندلع حريق محدود بإحدى الزراعات الخاصة بأحد المواطنين خارج نطاق الجزر النيلية بمدينة أسوان.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للزراعات أو المناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة باندلاع حريق محدود بإحدى الزراعات الخاصة بأحد المواطنين خارج نطاق الجزر النيلية.

وأصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته إلى الجهات المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وإدارة الحماية المدنية بسرعة التدخل الفورى.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم توفير كافة الإمكانيات، والدفع بعبارات الوحدة المحلية لنقل سيارات وماكينات الإطفاء النقالى وطلمبات ضخ المياه، مما ساهم في احتواء الحريق والسيطرة عليه دون وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.