الخميس 05 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مدير مخزن حجب 1.5 طن أرز عن التداول بغرض الاحتكار بالقاهرة

حبس
حبس
ads

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص"؛ لقيامه بتجميع 1.5 طن أرز وتخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق لبيعه بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص"، بمحافظة القاهرة، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 1.5 طن أرز دون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لقاهرة مدير مخزن تجارة السلع الغذائية حبس مدير مخزن أرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

السيسى.. صانع الفرحة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم ترتفع 40 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 21

الأمن يفحص فيديو التحرش بـ3 سائحات فى الأهرامات

جدول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

ما الآثار المتوقعة لرفع سعر الفائدة على الأسواق في مصر؟.. خبراء يجيبون

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة نجلته إثر غرقهما بشاطئ الأبيض بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى الذكرى الثانية للشيخ الطبلاوى.. كلام عن حال دولة التلاوة

جمال رشدي

الأمانة.. سر النجاح

د.كريمة الحفناوى

ألف تحية للعمال فى عيدهم

مؤمن المحمدي

رمضان ولّى هاتها يا ساقى .. مشتاقة تسعى إلى مشتاق

د.رانيا محمد فوزي

الحاج عجمى القائد المحب.. «قراءة فى قائد جزيرة غمام»

حسين دعسة

منذ 74 عاما والقدس تتعرض لتهويد.. الى متى؟

ماجد حبته

ربع مليار رغيف يوميًا!

محمد العسيري

خليفة عمر فتحى فى حضرة الرئيس

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

جنديتان إسرائيليتان تعتديان على مُرابطة جزائرية وتطردانها من الحرم القدسي

المحكمة العليا الإسرائيلية تمهد الطريق لهدم 8 قرى فلسطينية صغيرة

مستشار بالرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحمل مسئولية التصعيد فى المسجد الأقصى