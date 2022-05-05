حبس مدير مخزن حجب 1.5 طن أرز عن التداول بغرض الاحتكار بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص"؛ لقيامه بتجميع 1.5 طن أرز وتخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق لبيعه بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص"، بمحافظة القاهرة، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 1.5 طن أرز دون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.