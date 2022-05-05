أسعار الذهب اليوم ترتفع 40 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21

شهدت أسواق الذهب اليوم الخميس، حالة من الاضطراب بعد أن ارتفعت أسعار الذهب اليوم 40 جنيهًا، ويبحث المواطنون في الفترة الحالية عن سعر جرام الذهب عيار 21 ، الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر.

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الخميس سعر الفائدة بنسبة 0.5%، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب في مصر، وتستعرض "الدستور" من خلال ذلك التقرير سعر جرام الذهب عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 5 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 1037 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1210 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 1383 جنيها

أونصة الذهب 1906 دولارات

وسجل سعر الجنيه الذهب عند 9600 جنيهًا، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وقد ارتفعت أسعار الذهب اليوم في البورصة العالمية من 1869 إلى 1896 دولارا عقب رفع الفائدة الأمريكية ومخاوف من التضخم وهو ما انعكس في أسعار الذهب في مصر والتي ارتفعت حوالي 40 جنيهًا من 1145 إلى 1185 جنيهًا للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر.

قد يهمك أيضًا: دولار أم ذهب.. ما الملاذ الآمن لأموالك في زمن «الحرب الروسية»؟

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 5 مايو 2022، بشكل كبير على مدار اليوم لعدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية، وكذلك رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000، حيث يسعى الاحتياطي لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود، وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في عام 2022.

وتأثر الذهب بالاتجاه نحو رفع الفائدة في ختام تداولات أمس الأربعاء وتراجعت بالفعل الأسعار إلي مستويات 1860 دولار للأونصة في البورصة العالمية ، لكن المعدن عاد للصعود مجدداً في البورصات مع مزيد من المخاوف بشأن التضخم في العالم.

وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.