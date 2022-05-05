الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفلين فى بحيرة مريوط غرب الإسكندرية

غرق
غرق
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لقى طفلان مصرعيهما غرقًا في بحيرة مريوط غرب الإسكندرية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك. 

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثان يفيد بتلقي بلاغ بوقوع حالة غرق لطفلين ببحيرة مريوط، وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف. 

وتبيَّن من المعاينة غرق الطفلين "محمد مختار حامد"، 11 عامًا، و"كريم صابر محمد" 9 سنوات، مقيمين بنجع السراحنة، أثناء الاستحمام ببحيرة مريوط بمنطقة الهوارية خلال عطلة عيد الفطر المبارك. 

وعثرت قوات الإنقاذ النهري على جثماني الطفلين بعد نحو 3 ساعات من غرقهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان. 

وأمرت النيابة العامة بدفن جثتي كلا الطفلين والاستماع إلى شهود عيان الواقعة واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 

طفلين مصرع عيد الفطر المبارك بحيرة مريوط غرق

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وائل لطفي

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