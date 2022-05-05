الخميس 05 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: 1 من كل 10 نساء يتركن وظائفهن بسبب أعراض سن اليأس

أعراض سن اليأس
أعراض سن اليأس
ads

كشف فيلم وثائقي تلفزيوني أن واحدة من كل 10 نساء في سن اليأس تركت وظائفها بسبب الأعراض، كما قام مئات الآلاف بخفض ساعات العمل وتجنب الترقيات.

ووجدت دراسة استقصائية أن نحو 333000 امرأة في سن اليأس تركن وظائفهن (واحدة من كل عشرة)، نحو 14%، ما يقرب من نصف مليون، قطعوا ساعاتهم بينما لم يذهب 8% للترقية.

ووفقًا لموقع “The Sun” يكشف الفيلم أن العلاج بالهرمونات البديلة متاح لكافة السيدات، كما يكشف الفيلم الوثائقي أنه قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض أخرى.

وانقطاع الطمث هو جزء طبيعي من الشيخوخة والذي يحدث عادة عندما تكون المرأة بين سن 45 و55 ففي المملكة المتحدة يبلغ متوسط ​​عمر المرأة في سن اليأس 51 عامًا يحدث عندما تبدأ مستويات هرمون الاستروجين بالجسم في الانخفاض خلال هذا الوقت تصبح الفترات أقل تكرارًا أو يمكن أن تتوقف فجأة، وبعد حدوث انقطاع الطمث لن تكون المرأة قادرة على الحمل بشكل طبيعي.

كما أن نحو واحدة من كل 100 امرأة تعاني من انقطاع الطمث قبل سن الأربعين، وهذا ما يعرف بقصور المبايض المبكر أو انقطاع الطمث المبكر، تحدث العديد من المشاهير عن تجاربهم الخاصة، بما في ذلك ليزا سنودون ودافينا ماكول وميشيل هيتون وزوي هاردمان.

ما هى الأعراض؟

يمكن أن تبدأ أعراض انقطاع الطمث قبل أشهر أو سنوات من توقف الدورة الشهرية ويمكن أن تستمر حتى 4 سنوات أو أكثر بعد آخر دورة شهرية لك.

الأعراض:

الهبات الساخنة

فترات متغيرة أو غير منتظمة

صعوبة في النوم

القلق وفقدان الثقة

مزاج منخفض وسرعة الانفعال والاكتئاب

تعرق ليلي

جفاف المهبل أو عدم الراحة أثناء ممارسة الجنس

انخفاض الرغبة الجنسية (الدافع الجنسي)

مشاكل في التركيز أو الذاكرة

زيادة الوزن

السيطرة على المثانة

دراسة استقصائية الهبات الساخنة توقف الدورة الشهرية الجنس والعقل وسن اليأس سن اليأس ت

رئيس التحرير

وائل لطفي

السيسى.. صانع الفرحة

الأكثر قراءة

في المركز الثالث.. إيرادات متوسطة لفيلم «زومبي» بطولة علي ربيع

جدول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم ترتفع 40 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 21

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

تفاصيل الحالة الصحية لبطلة الكبير أوى 6 «مربوحة»

الأمن يفحص فيديو التحرش بـ3 سائحات فى الأهرامات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى الذكرى الثانية للشيخ الطبلاوى.. كلام عن حال دولة التلاوة

جمال رشدي

الأمانة.. سر النجاح

د.كريمة الحفناوى

ألف تحية للعمال فى عيدهم

مؤمن المحمدي

رمضان ولّى هاتها يا ساقى .. مشتاقة تسعى إلى مشتاق

د.رانيا محمد فوزي

الحاج عجمى القائد المحب.. «قراءة فى قائد جزيرة غمام»

حسين دعسة

منذ 74 عاما والقدس تتعرض لتهويد.. الى متى؟

ماجد حبته

ربع مليار رغيف يوميًا!

محمد العسيري

خليفة عمر فتحى فى حضرة الرئيس

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

ظلت تنتظره 40 عامًا.. وفاة والدة كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين

جنديتان إسرائيليتان تعتديان على مُرابطة جزائرية وتطردانها من الحرم القدسى

المحكمة العليا الإسرائيلية تمهد الطريق لهدم 8 قرى فلسطينية صغيرة