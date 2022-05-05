دراسة: 1 من كل 10 نساء يتركن وظائفهن بسبب أعراض سن اليأس

كشف فيلم وثائقي تلفزيوني أن واحدة من كل 10 نساء في سن اليأس تركت وظائفها بسبب الأعراض، كما قام مئات الآلاف بخفض ساعات العمل وتجنب الترقيات.

ووجدت دراسة استقصائية أن نحو 333000 امرأة في سن اليأس تركن وظائفهن (واحدة من كل عشرة)، نحو 14%، ما يقرب من نصف مليون، قطعوا ساعاتهم بينما لم يذهب 8% للترقية.

ووفقًا لموقع “The Sun” يكشف الفيلم أن العلاج بالهرمونات البديلة متاح لكافة السيدات، كما يكشف الفيلم الوثائقي أنه قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض أخرى.

وانقطاع الطمث هو جزء طبيعي من الشيخوخة والذي يحدث عادة عندما تكون المرأة بين سن 45 و55 ففي المملكة المتحدة يبلغ متوسط ​​عمر المرأة في سن اليأس 51 عامًا يحدث عندما تبدأ مستويات هرمون الاستروجين بالجسم في الانخفاض خلال هذا الوقت تصبح الفترات أقل تكرارًا أو يمكن أن تتوقف فجأة، وبعد حدوث انقطاع الطمث لن تكون المرأة قادرة على الحمل بشكل طبيعي.

كما أن نحو واحدة من كل 100 امرأة تعاني من انقطاع الطمث قبل سن الأربعين، وهذا ما يعرف بقصور المبايض المبكر أو انقطاع الطمث المبكر، تحدث العديد من المشاهير عن تجاربهم الخاصة، بما في ذلك ليزا سنودون ودافينا ماكول وميشيل هيتون وزوي هاردمان.

ما هى الأعراض؟

يمكن أن تبدأ أعراض انقطاع الطمث قبل أشهر أو سنوات من توقف الدورة الشهرية ويمكن أن تستمر حتى 4 سنوات أو أكثر بعد آخر دورة شهرية لك.

الأعراض:

الهبات الساخنة

فترات متغيرة أو غير منتظمة

صعوبة في النوم

القلق وفقدان الثقة

مزاج منخفض وسرعة الانفعال والاكتئاب

تعرق ليلي

جفاف المهبل أو عدم الراحة أثناء ممارسة الجنس

انخفاض الرغبة الجنسية (الدافع الجنسي)

مشاكل في التركيز أو الذاكرة

زيادة الوزن

السيطرة على المثانة