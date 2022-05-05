الخميس 05 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بكفالة 100 ألف جنيه

إخلاء سبيل 5 صبية تسببوا في وفاة شخص بـ«أكياس المياه» في الإسماعيلية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل 5 صبية تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، متهمين بارتكابهم جريمة ضرب شخص عمدًا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به، في واقعة "أكياس المياه" بالإسماعيلية، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل شخص.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسماعيلية، في وقت سابق، تجديد حبس الصبية الخمسة المتهمين في واقعة وفاة شاب يدعى "هشام زكريا"، بسبب إلقاء أكياس المياه عليه برفقة أصدقائه، في إحدى الكافيهات بمنطقة الجامعة القديمة بالإسماعيلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان الضحية يجلس على أحد المقاهي بمنطقة الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية، بصحبة أصدقائه فقام صبية بإلقاء أكياس مياه عليه بقصد السخرية والمزاح لتصوير فيديو ونشره علي مواقع التواصل الاجتماعي، فسقط المجني عليه قتيلًا خلال محاولة الالتحاق بهم وإمساكهم.

واستمعت النيابة العامة للصبية للمتهمين في واقعة إلقاء أكياس ممتلئة بالمياه، على شخص كان يجلس علي أحد المقاهي بمنطقة الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية بصحبة أصدقائه، بقصد السخرية والمزاح لتصوير فيديو ونشره علي مواقع التواصل الاجتماعي، فسقط المجني عليه قتيلًا خلال محاولة الإلحاق بهم وإمساكهم، وخلال التحقيقات مع 3 من الصبية، اعترفوا أنهم كانوا 5 أشخاص، فتمكنت رجال المباحث من القبض علي اثنين متهمين آخرين.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا في أبريل الماضي بوفاة المجني عليه بالإسماعيلية بسبب انفعاله بعدما أَلقَى نحوه المتهمون أكياسًا مملوءة بالمياه، وذلك تزامنًا مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداولٍ واسعٍ لأخبارٍ حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت الصِّبية الخمسة مرتكبي الجريمة.

وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب وفاته، وعلاقة السببية بين أفعال المتهمين ووفاة المجني عليه، وتم استكمال التحقيقات.

 

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