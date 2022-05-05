ياسمين صبرى: أنا قادمة بنسخة أكثر جمالا

قالت الفنانة ياسمين صبري في أول تعليق لها عبر حسابها على موقع انستجرام، بعد الانفصال عن رجل الأعمال أحمد أبوهشمية، : "أنا قادمة بنسخة أكثر جمالا مني مع كل يوم جديد".

وكان قد علق رجل الأعمال أحمد أبوهشمية عبر صفحته بموقع انستجرام قائلا : "أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم".

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد قام منذ قليل بحذف جميع صوره مع ياسمين صبري، وفي المقابل أيضا قامت ياسمين بحذف كل صورها معه، حيث خلت صفحاتهما على انستجرام من أى صور تجمعهما، بعد ساعات قليلة من تداول أنباء حول انفصالهما.

وكانت قد ترددت أنباء عديدة خلال الساعات القليلة الماضية عن انفصال رجل الأعمال أحمد أبوهشمية عن الفنانة ياسمين صبري بعد عامين من زواجهما.