انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق عقار الموسكي

انتدبت النيابة العامة الأدلة الجنائية لمعاينة موقع نشوب حريق هائل بسطح أحد العقارات في منطقة الموسكي.

ونجحت قوات الحماية المدنية مساء اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق هائل نشب بأحد العقارات السكنية بحي الموسكي.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار مكون من 3 طوابق بشارع جنينه السكاكين بالموسكي.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتم اخماد الحريق.