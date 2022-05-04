الأربعاء 04 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث التصادم بين دراجتين بخاريتين في بني سويف

التصادم بين دراجتين
التصادم بين دراجتين بخاريتين
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نجحت الإدارة العامة لمرور بني سويف في رفع آثار حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء، بين دراجة بخارية و“توك توك” و أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأصيب 4 أشخاص فى حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، بمدخل قرية الدوية بمركز بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوك مع دراجة بخارية بمدخل قرية الدوية مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من  " أ. ن. ع" 37 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالقدم اليسرى وسحجات وخدوش بالوجه، و"م. م. م" 45 سنة، مصاباً بجرح قطعى بالرأس طوله حوالى 1سم وآخر حوالى 4 سم وجرح قطعى بالكوع الأيمن حوالى 5 سم وجرح قطعى بالكوع الأيسر حوالى 2 سم وكدمات بالظهر، و"ق. ز. م"58 سنة، مصاباً بكدمات بالصدر والظهر والكتف الأيمن وخدوش وسحجات بالكتف الأيمن، و"ح. س. م" 33 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة .

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