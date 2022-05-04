شكك في شهاداتها.. 7 معلومات عن سمر العمريطي صاحبة فيديو «السلام الدولي»

نشرت اليوتيوبر سمر العمريطي، طبيبة التجميل، مقطع فيديو تزعم فيه تعرضها لواقعة إهمال داخل مستشفى السلام الدولي، تحدثت فيه عن عدم وجود الطبيب المختص بعمل رسم المخ لابنها داخل المستشفى، زاعمة أنه سافر إلى العين السخنة لقضاء إجازة العيد وأن مفتاح غرفة رسم المخ بحوزته في ظل عدم تواجده، وسرعان ما حقق الفيديو آلاف المشاهدات في وقتٍ قصير، حيث استغلت شهرتها التي كونتها من ظهورها عبر الشاشات التليفزيونية، محققة مشاهدات كثيرة.

وحاولت سمر العمريطي بادعاءاتها أن تُشهّر بالمستشفى لتحقيق نسب مشاهدة عالية على قناتها عبر يوتيوب، حيث إنها تسعى لجذب مشاهدين باستمرار لتحقيق نسب مشاهدة عالية وبالتالي نسب أرباح، فبينما تقدم نفسها على أنها طبيبة تجميل ومناعة إلا أن شهرتها كونتها من كونها يوتيوبر.

وفي التقرير التالي، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن سمر العمريطي.

- سمر العمريطي تقدم نفسها على أنها طبيبة بشرية تعمل استشارى أمراض العظام والعمود الفقري والمناعة، وفي أوقات أخرى تقدم نفسها أنها طبيبة تجميل.

- ولدت سمر العمريطي في مدينة المنصورة.

- تخرجت سمر العمريطي في مدرسة سانت ماري بشبرا.

- درست الدكتورة سمر العمريطي في كلية طب قصر العيني، وعملت كمحاضرة في كلية الطب جامعة القاهرة.

- ظهرت سمر العمريطي في كثير من البرامج التليفزيونية وهي مشهورة في مجال التغذية والتخسيس والتجميل ما حقق لها شهرة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

- ظلت لفترة كبيرة تظهر في برنامج العيادة الذي أذيع عبر شاشة "الحياة".

- هوجمت كثيرًا بسبب كثرة تخصصاتها الكثيرة، كما شكك البعض في تخصصها في الطب أصلًا.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية حققت في الواقعة عبر فريق تم تكليفه للوقوف على ملابساتها، وتبين أن المريض دخل المستشفى أمس الثلاثاء، الساعة الرابعة والربع فجرًا، وتمت مناظرته من قِبل الفريق الطبي في المستشفى والذي أوضح أن العمليات الحيوية بجسد ابنها تعمل بمعدل طبيعي ولم يظهر عليه أي آثار للتشنجات، وعلى الفور تم تحويله إلى قسم الرعاية المركزة تحت إشراف استشاري مخ وأعصاب والذي أوصى بحجز المريض تحت وحدة الرعاية مع الملاحظة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أن الفحوصات سليمة، كما أنه يعاني من نوبات إسهال وتم إعطاؤه العلاج اللازم وبإبلاغ الدكتور أحمد جابر بنتائج الفحوصات تم التوجيه بخروج المريض من المستشفى إلى المنزل وأوصى بضرورة المتابعة مع العيادات الخارجية وعمل رسم مخ وعرضه على استشاري المخ والأعصاب، وخرج المريض فجر يوم 4 مايو.

وتبين من التقرير أن المريض له تاريخ مرضي بتحويل مسار للمعدة وأنيميا واضطرابات بالهضم والامتصاص، وطبقًا لاستقرار الحالة وبيان أن الفحوصات سليمة، تقرر خروج المريض ومتابعته في العيادات الخارجية، وبالتالي لا يعد الأمر خاطئًا، وبمرور فريق طبي على غرفة رسم المخ تبين أنها غير مغلقة وتعمل وتبين وجود جهازي رسم مخ بالوحدة، وبفحص فاتورة المريض تبين المبلغ المرفوع من المريض 27 ألف جنيه، وإجمالي قيمة الفاتورة 22.393 ألف جنيه، وتم استرداد الباقي للمريض وهو 4606 جنيه.