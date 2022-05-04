الأربعاء 04 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مدير المركز المصري للحق في الدواء مهاجما سمر العمريطي: «إنتي خريجة إيه؟»

مستشفى السلام الدولي
مستشفى السلام الدولي
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على مدار الساعات القليلة الماضية، نشرت اليوتيوبر سمر العمريطي، طبيبة التجميل، مقطع فيديو تزعم فيه وجود واقعة إهمال داخل مستشفى السلام الدولي، تحدثت فيه عن عدم وجود الطبيب المختص بعمل رسم المخ لابنها داخل المستشفى، زاعمة أنه سافر إلى العين السخنة لقضاء إجازة العيد وأن مفتاح غرفة رسم المخ بحوزته في ظل عدم تواجده. 

وحاولت سمر العمريطي بإدعاءاتها أن تُشهّر بالمستشفى لتحقيق نسب مشاهدة عالية على قناتها عبر يوتيوب حيث إنها تسعى لجذب مشاهدين باستمرار لتحقيق نسب مشاهدة عالية وبالتالي نسب أرباح. 

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إنه في حال حدوث تحقيق مع المستشفى والتحقق من وظيفة الدكتورة سمر العمريطي، تم اكتشاف عدة مفاجآت عنها، قائلا: "يادكتورة حضرتك تخصص إيه بالظبط؟، خريجة كلية طب إيه بالظبط؟ وإزاي تكوني أستاذ أمراض مناعة وخبيرة تجميل واستشاري التغذية وعلاج السمنة وهشاشة عظام والمفاصل وآلام الظهر كما تظهري في الفضائيات".

وأشار "فؤاد" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى زيف ادعائاتها، قائلا: "للعلم كتبت عنك من سنة، طالبت بالإجابة عن السؤال السابق، لما اتقبض على أكبر صاحبة سنتر للتغذية والتجميل وكانت تحمل مؤهل كلية أدبي وفاتحة في سيتي ستارز وكانت تعمل سكرتيرة لدى لواء طبيب جراحة التجميل".

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمؤسسات غير حكومية حققت في الواقعة عبر فريق تم تكليفه للوقوف على هذه الواقعة، وتبين أن المريض دخل المستشفى أمس الثلاثاء، الساعة الرابعة والربع فجرًا، وتم مناظرته من قِبل الفريق الطبي في المستشفى والذي أوضح أن العمليات الحيوية بجسد ابنها تعمل بمعدل طبيعي ولم يظهر عليه أي آثار للتشنجات، وعلى الفور تم تحويله إلى قسم الرعاية المركزة تحت إشراف استشاري مخ واعصاب والذي أوصى بحجز المريض تحت وحدة الرعاية مع الملاحظة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أن الفحوصات سليمة، كما أنه يعاني من نوبات إسهال وتم إعطائه العلاج اللازم وبإبلاغ الدكتور أحمد جابر بنتائح الفحوصات تم التوجيه بخروج المريض من المستشفى إلى المنزل وأوصى بضرورة المتابعة مع العيادات الخارجية وعمل رسم مخ وعرضه على استشاري المخ والأعصاب، وخرج المريض فجر يوم 4 مايو. 

وتبين من التقرير أن المريض له تاريخ مرضي بتحويل مسار للمعدة وأنيميا واضطرابات بالهضم والامتصاص، وطبقا لاستقرار الحالة وبيان أن الفحوصات سليمة، تقرر خروج المريض ومتابعته في العيادات الخارجية، وبالتالي لا يعد الأمر خاطئ، وبمرور فريق طبي على غرفة رسم المخ تبين أنها غير مغلقة وتعمل وتبين وجود جهازي رسم مخ بالوحدة، وبفحص فاتورة المريض تبين المبلغ المرفوع من المريض 27 ألف جنيه، وإجمالي قيمة الفاتورة 22.393 ألف جنيه، وتم استرداد الباقي للمريض وهو 4606 جنيهات.

مصر رابعة العلاج فيس بوك تحقيق العين السخنة

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