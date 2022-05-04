التصريح بدفن جثة شاب توفى في شاطئ بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالتصريح بدفن جثة شاب توفى في أحد شواطئ منطقة الهانوفيل، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مساعد الوزير لأمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق بأحد شواطئ منطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث لبدء رحلة البحث عن جثمان الشاب الغريق.

وتوصلت التحريات إلى أن الشاب يدعى محمد كرم عبدالله، 21 سنة، زائرًا من محافظة المنوفية، حيث جرى البحث عنه منذ وقوع الحادث، وتم إبلاغ غواصين الخير في نطاق محافظة الإسكندرية للبحث عنه وانتشال جثته في أسرع وقت، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.