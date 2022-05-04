برصاصة طائشة.. مقتل طالب في حفل زفاف بالشرقية

لقي طالب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري طائش أثناء حضوره حفل زفاف بقرية في الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول “عمر.ي.ا” 18 عامًا، مصابا بطلق ناري في الرأس، وأنه لفظ أنفاسه.

توصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمر و رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إلى أن مرتكب الواقعة نجار، وأن المجني عليه طالب من منطقة السلام بمحافظة القاهرة، وأن أحد أصدقائه وجه له دعوه لمشاركته فرحته بزفاف ابن خالته في حفل العرس المقام بقرية نزلة خيال بمركز أبو كبير بالشرقية، فلم يتردد ولبى دعوته وأثناء حضوره العرس قام النجار بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية ابتهاجاً بالعرس ومشاركة العريس فرحته فأصابت إحداها المجني عليه وأودت بحياته.

تم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.