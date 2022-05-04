حبس شاب قتل شقيقته بـ4 طعنات في الشرقية

قررت نيابة أبو حماد، بالشرقية، اليوم الأربعاء، حبس شاب قتل شقيقته بأربع طعنات نافذة بسبب خلافات بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وردت إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول «م. ع»، ربة منزل، مقيمة في قرية تابعة لمركز أبو حماد، مصابة بـ4 طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفيت متأثرة بإصابتها.



وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها «ع. ع»، 25 عامًا، وأنه قد ارتكب جريمته بسبب خلافات بينهما.



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.