الأربعاء 04 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شاب قتل شقيقته بـ4 طعنات في الشرقية

حبس شاب
حبس شاب
ads

قررت نيابة أبو حماد، بالشرقية، اليوم الأربعاء، حبس شاب قتل شقيقته بأربع طعنات نافذة بسبب خلافات بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وردت إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول «م. ع»، ربة منزل، مقيمة في قرية تابعة لمركز أبو حماد، مصابة بـ4 طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها «ع. ع»، 25 عامًا، وأنه قد ارتكب جريمته بسبب خلافات بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تحريات المباحث خلافات طعنات نافذة حبس الشرقية ارتكاب الواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يضع بصمته فى ذاكرة المصريين الفنية

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

روسيا تضع رئيس وزراء اليابان و4 من أعضاء حكومته على «القائمة السوداء»

منة عرفة ومحمود المهدى.. قليل من الفن وكثير من «الجرى وراء التريند»

التعليم العالي: نجاح إنتاج وتوزيع أجهزة تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100%

رئيس كوريا الجنوبية يأمل أن تتعلم حكومة «يون» من عيوب سلفها

العنكبوت لأحمد السقا يحافظ على المركز الثاني في إيرادات شباك تذاكر عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طريقة جاليانو

مايكل كمال

قبول ذاتك.. طريقك لتحقيق التغيير

كريم فرغلى

واحد تانى يصالح حلمى الأولانى

ماجد حبته

صلاة العيد رقم 2849

فيصل شمس

هل ظلمتنا الفيفا فى مباراة السنغال؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخارطة السياسية.. وأجندة الأفكار الوطنية!

محمد رفعت

ونعم الاختيار

عبد الرحيم طايع

هل نحن بخير؟

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسمح باستئناف اقتحامات المستوطنين للأقصى وتخرب سماعاته الخارجية

مباحثات أمريكية إسرائيلية حول عقد اجتماع لقادة المنطقة خلال زيارة بايدن لإسرائيل

وزير الأوقاف الفلسطينى: رفع الأعلام الإسرائيلية في المسجد الأقصى اعتداء صارخ على المقدسات