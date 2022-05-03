كوميديا أحمد حلمى بـ «واحد تانى» تتفوق على شباب مسرح مصر بـ«زومبى»

نجح الفنان أحمد حلمي في تحقيق إيرادات قياسية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك بفيلم «واحد تاني»، واحتل صدارة ترتيب إيرادات موسم أفلام العيد متفوقا على كوميديا فيلم «زومبي» بطولة علي ربيع وشباب مسرح مصر.

ونجح فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي في تحقيق إيرادات 5 ملايين جنيه و50 ألفًا في أول أيام العيد، بالإضافة إلى مليون جنيه و54 ألفًا يوم وقفة العيد؛ لتصل إيراداته الكلية حتى صباح اليوم إلى 6 ملايين جنيه و100 ألف؛ ليعود الفنان أحمد حلمي للصدارة بعد غياب لسنوات.

إيرادات «زومبي» لعلي ربيع

بينما حل فيلم زومبي بطولة الفنان علي ربيع وهو الفيلم الكوميدي الثاني هذا الموسم، والمنافس الوحيد لكوميديا أحمد حلمي في موسم العيد في المركز الثالث بين الأفلام المتنافسة في موسم عيد الفطر المبارك بعد «واحد تاني» و«العنكبوت» بطولة الفنان أحمد السقا.

ووصلت الإيرادات الكلية لفيلم زومبي لعلي ربيع إلى 2 مليون جنيه و120 ألفا، بعد أن حقق يوم وقفة العيد 118 ألفا وأمس حقق 2 مليون جنيه وألفي جنيه في المركز الثالث والأخير، بالموسم الذي لا يضم إلا 3 أفلام فقط هذا العام.