إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى «الدائري الإقليمي»

نجا 5 أشخاص من الموت، ثاني أيام عيد الفطر اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة نقل بميكروباص أعلى الطريق الدائري الاقليمى اتجاه الأقاليم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد هرعت على الفور رجال المرور وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بموقع الحادث.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى الإقليمى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على سائق السيارة النقل للتحقيق معه.