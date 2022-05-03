التحقيق مع شاب اعتدى على طفلة جنسيًا في بالغربية

تباشر النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع شاب شاب استدرج طفلة وتعدى عليها في ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بتمكن أهالي قرية الدلجمون من ضبط شاب بعدما استدرج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات وتعدى عليها، بالقرب من مركز شباب القرية.

سمع الأهالي صراخ الطفلة وتوجهوا ناحية الصوت واكتشفوا الواقعة، وتم تسليم المتهم للشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.