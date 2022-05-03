الثلاثاء 03 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

7 مصابين في تصادم دراجتين ناريتين بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 7 أشخاص على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام نقطة إسعاف سنديون دائرة مركز شرطة قليوب اتجاه القاهرة، إثر تصادم دراجتين ناريتين.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام نقطة إسعاف سندبون دائرة مركز شرطة قليوب، اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص.

انتقلت علي الفور  قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام دراجتين ناريتين أمام نقطة الإسعاف بدائرة مركز شرطة قليوب، اتجاه القاهرة، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قليوب العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم تجنيب الدراجتين الناريتين المشتركة بالحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المسافرين على الطريق.

7 أشخاص مركز شرطة قليوب دراجتين ناريتين النيابة مستشفى قليوب العام المسافرين

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