الثلاثاء 03 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عصام شيحه يعلن دراسته الترشح لمنصب نقيب المحامين

عصام شيحه
عصام شيحه
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أعلن المحامي عصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دراسته للترشح على منصب نقيب المحامين.

وأضاف شيحه، في منشور له عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "أشكر كل زملاء المهنة من السادة المحامين، الذين طالبوني بالترشح على منصب نقيب المحامين لخدمة أعضاء نقابتنا الغراء، الصرح الشامخ و قلعة الحريات في هذا الوطن، كما أشكر الأصدقاء الصحفيين والإعلاميين، الذين غمروني بمحبتهم".

وأوضح عصام شيحه، أن ترشحه لمنصب نقيب المحامين ما زال موضع الدراسة، قائلا" وهو تقليد اتبعه في حياتي المهنية، فلا قرار ولا تصرف دون دراسة عميقة، خاصه ان المنصب هو تكليف وليس تشريف، وان من يخلف شيخ من شيوخ المهنة بحجم وقيمة المرحوم رجائي عطية، لابد وان يتمتع اولا بروح تقترب قدر المستطاع من ادائه وعطائه". 

عصام شيحة نقابة المحامين نقيب المحامين الراحل رجائى عطية

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