ماس كهربائي وراء حريق مصنع أخشاب في أسيوط

أمرت النيابة العامة في أسيوط، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في مصنع أخشاب بسبب ماس كهربائي، وإعداد تقرير حول أسباب الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات.

البداية بتلقي مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بمصنع أخشاب ملك «ناصر. س»، بمنطقة الصفاء الصناعية ببني غالب.

وانتقل على الفور إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والإطفاء، وتبين من المعاينة نشوب حريق بمصنع أخشاب بشارع 10 بالمدينة الصناعية أسفر عن احتراق غرفة نوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.