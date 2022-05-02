الإثنين 02 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل أنهى حياة طالب جامعى بسبب ركنة سيارة بـ15 مايو

حبس
حبس
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تسببت ركنة سيارة في قتل طالب جامعي على يد عاطل خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت نيابة مايو والتبين تحريات المباحث حول الواقعة لبيان تفاصيل الواقعة.

بداية الحادث عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد وصول جثة "أحمد مصطفى محمد" 20 سنة، طالب بكلية التجارة، مصابا بكسور فى الجمجمة بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طالب جامعي إثر تهشم رأسه وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين اصطدام عاطل بسيارة والد الضحية لافتعال مشاجرة معه ومنعه من الركن، وأثناء قيام والد الضحية بمعاتبته قام المتهم بالتشاجر معه أمام أبنائه وعقب ذلك استعان بصديقه، وضرب الضحية بشومة فوق رأسه أمام أعين والده، وتوفي جراء إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضرب قتل فحص بيان النيابة أيام خلال بداية تحقيق عمل محافظة القاهرة صرف غرفة عمليات كاميرات 20 سنة احمد مصطفى كاميرات المراقبة شرطة النجدة العثور على جثة

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