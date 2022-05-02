الإثنين 02 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 7 فى حادثين بكفر الشيخ

جثة
جثة
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لقيت طفلة مصرعها وأصيب 7 آخرون في حادثين، الأول تصادم بين سيارة وتوك توك أدى لمصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص، والثاني انقلاب دراجة نارية أدى لإصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى الحامول المركزي، كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بطريق كوبري الحندقوقة- الحامول، أدى لمصرع الطفلة آية السيد أحمد، 11 سنة، وإصابة كل من السيد أحمد عبدالرءوف، 44 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكسر بالساق اليمني، ومحمد السيد أحمد، 13 سنة، بجرح قطعي بالوجه، ونيرة أشرف منصور، 39 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد سمير ريحان، 20 سنة، بجرح بالركبه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقلت سيارات الإسعاف جثمان الطفلة والمصابين لمستشفى الحامول المركزي.

كما تلقت غرف العمليات إشارة بانقلاب دراجة نارية بدوران الشراقوة بالرياض وأدى لإصابة علي جمال علي، 14 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد علاء مصطفى، 15 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومنصور خالد منصور، 14 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حادثين كفر الشيخ العام مستشفى الحامول المركزي

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وائل لطفي

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