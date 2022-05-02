حبس عاطل لحيازته 200 طربة حشيش في العامرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو بقصد الاتجار به على عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

البداية بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العامرية ثان، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

و بتقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.