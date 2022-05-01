ليس العيد من لبس الجديد.. رسائل معايدة عيد الفطر 2022 بالاسم والصورة

الأحد 01/مايو/2022 - 08:35 م 5/1/2022 8:35:26 PM

يبدأ إرسال واستقبال رسائل معايدة عيد الفطر 2022 بالاسم والصورة خلال الساعات الحالية احتفالا بقدوم أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 وانتهاء شهر الصوم .

رسائل معايدة عيد الفطر 2022 بالاسم والصورة

أسوق كلماتي على بتلات الزهر ..

مكللة بنسمات العطر ..

لتقول لك : تقبل الله طاعتك وأدام المولى فرحتك ..

كلماتي تتعثر خجلى ..

وتقول لك بحب ليس يخفى ..

تقبل الله طاعتك ..

وأتم بالعيد فرحتك ..

معايدة عيد الفطر 2022

كل عيد

والخير دربك وممشاك

والبسمة دوم ما تفارق شفاك

وجنة ربي هي سكناك

تهنئة و معايدة عيد الفطر 2022

أقدم لك هدية

اعتبرها عيدية

روحي وقلبي وباقة ورد

وبوسة لاسلكية

يا رسالة

سايري ركب السحايب واسبقيه

واوصلي جوال

منهو عني غايب وافتحيه

سطري له

من رسايل العيد وشوقيه

وباركي له

قبل كل الناس

بعيد الفطر وفرحيه

رسائل تهنئة عيد الفطر 2022

تقبل الله شهركم ..

وختم بالصالحات أعمالكم ..

وجعل أيامكم كلها أعيادا ..

وجعل قلوبكم بذكره معمورة وذنوبكم مغفورة ..

عبارات معايدة عيد الفطر 2022

ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيد

ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الأخرة،

ليس لمن لبس الرقيق انما العيد لمن عرف الطريق.

وكل عام وأنت سعيد

تضيق شرايني

وتنسد أوردتي

وتختنق أهاتي

عندما يراودني شعور

أن العيد سيأتي

ولن تكون بجانبي

تهنئة عيد الفطر 2022

من عرف انسان مثلك

ينكتب حظه سعيد

تشرق ايامه وتصبح كل لحظه

فيها عيد

إلى من قطف الإبتسامة

وطبعها على أحزاني

إلى من علمني هندسة العبارة

وكسر حواجز قلمي

إليك أرسل مسجي

قبل كل البشر أعايده

كل عام وإنت بخير

مسجات تهنئة عيد الفطر 2022

يا إلهي يا سر الوجود

زيل الهم عن حبيبي الموعود

ومدد لي بعمره واجعله بكل عيد

فوق راسي موجود

تهاني العـيد نهديها ..

قبل يوم ميعـاده ..

من خفايا الروح نبديها ..

عساكم من عـواده ..

لئن سبقتني بالمعايدة فذاك لاهتمامك وفضلك ..

وإن سبقتك فذاك لحقك وقدرك ..

لك كل الود وعيدك مبارك ..

إلهي اختم شهر رمضان لهذه الغالية بمغفرة بلا عذاب ..

وجنة بلا حساب ..

ودعاء مستجاب ..

اللهم إني أحبها فيك ..

فارضها وارضى عنها ..

وبارك لها فيما أعطيتها ..

ولا تجعل لها حاجة إلا قضيتها ..

وأعد اللهم رمضان عليها بالخير ..

تهاني عيد الفطر 2022

تقبل الله طاعتك ..

وختم بالصالحات أعمالك ..

وأتم بالعيد فرحتك ..

عيدك مبارك ..

بين دمعة وفرحة ..

وبين وداع وتهنئة ..

تقبل الله منا ومنكم ..

كل عام وأنتم بخير ..

أدام الله لكم الأعياد دهورا ..

وألبسكم من تقواه نورا ..

عيدكم مبارك ..