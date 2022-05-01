الأحد 01 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ليس العيد من لبس الجديد.. رسائل معايدة عيد الفطر 2022 بالاسم والصورة

عيد الفطر
عيد الفطر
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يبدأ إرسال واستقبال رسائل معايدة عيد الفطر 2022 بالاسم والصورة خلال الساعات الحالية احتفالا بقدوم أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 وانتهاء شهر الصوم .

 

رسائل معايدة عيد الفطر 2022 بالاسم والصورة 

 

أسوق كلماتي على بتلات الزهر ..

مكللة بنسمات العطر ..

لتقول لك : تقبل الله طاعتك وأدام المولى فرحتك ..

 

كلماتي تتعثر خجلى ..

وتقول لك بحب ليس يخفى ..

تقبل الله طاعتك ..

وأتم بالعيد فرحتك ..

 

معايدة عيد الفطر 2022

 

كل عيد

والخير دربك وممشاك

والبسمة دوم ما تفارق شفاك

وجنة ربي هي سكناك

 

تهنئة و معايدة عيد الفطر 2022

 

أقدم لك هدية

اعتبرها عيدية

روحي وقلبي وباقة ورد

وبوسة لاسلكية

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يا رسالة

سايري ركب السحايب واسبقيه

واوصلي جوال

منهو عني غايب وافتحيه

سطري له

من رسايل العيد وشوقيه

وباركي له

قبل كل الناس

بعيد الفطر وفرحيه

رسائل تهنئة عيد الفطر 2022

تقبل الله شهركم ..

وختم بالصالحات أعمالكم ..

وجعل أيامكم كلها أعيادا ..

وجعل قلوبكم بذكره معمورة وذنوبكم مغفورة ..

 

عبارات معايدة عيد الفطر 2022

 

ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيد

ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الأخرة،

ليس لمن لبس الرقيق انما العيد لمن عرف الطريق.

وكل عام وأنت سعيد

 

تضيق شرايني

وتنسد أوردتي

وتختنق أهاتي

عندما يراودني شعور

أن العيد سيأتي

ولن تكون بجانبي

تهنئة عيد الفطر 2022

من عرف انسان مثلك

ينكتب حظه سعيد

تشرق ايامه وتصبح كل لحظه

فيها عيد

 

إلى من قطف الإبتسامة

وطبعها على أحزاني

إلى من علمني هندسة العبارة

وكسر حواجز قلمي

إليك أرسل مسجي

قبل كل البشر أعايده

كل عام وإنت بخير

مسجات تهنئة عيد الفطر 2022

يا إلهي يا سر الوجود

زيل الهم عن حبيبي الموعود

ومدد لي بعمره واجعله بكل عيد

فوق راسي موجود

 

تهاني العـيد نهديها ..

قبل يوم ميعـاده ..

من خفايا الروح نبديها ..

عساكم من عـواده ..

 

لئن سبقتني بالمعايدة فذاك لاهتمامك وفضلك ..

وإن سبقتك فذاك لحقك وقدرك ..

لك كل الود وعيدك مبارك ..

 

إلهي اختم شهر رمضان لهذه الغالية بمغفرة بلا عذاب ..

وجنة بلا حساب ..

ودعاء مستجاب ..

اللهم إني أحبها فيك ..

فارضها وارضى عنها ..

وبارك لها فيما أعطيتها ..

ولا تجعل لها حاجة إلا قضيتها ..

وأعد اللهم رمضان عليها بالخير ..

تهاني عيد الفطر 2022

تقبل الله طاعتك ..

وختم بالصالحات أعمالك ..

وأتم بالعيد فرحتك ..

عيدك مبارك ..

 

بين دمعة وفرحة ..

وبين وداع وتهنئة ..

تقبل الله منا ومنكم ..

كل عام وأنتم بخير ..

 

أدام الله لكم الأعياد دهورا ..

وألبسكم من تقواه نورا ..

عيدكم مبارك ..

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