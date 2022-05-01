ليس العيد من لبس الجديد.. رسائل معايدة عيد الفطر 2022 بالاسم والصورة
يبدأ إرسال واستقبال رسائل معايدة عيد الفطر 2022 بالاسم والصورة خلال الساعات الحالية احتفالا بقدوم أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 وانتهاء شهر الصوم .
رسائل معايدة عيد الفطر 2022 بالاسم والصورة
أسوق كلماتي على بتلات الزهر ..
مكللة بنسمات العطر ..
لتقول لك : تقبل الله طاعتك وأدام المولى فرحتك ..
كلماتي تتعثر خجلى ..
وتقول لك بحب ليس يخفى ..
تقبل الله طاعتك ..
وأتم بالعيد فرحتك ..
كل عيد
والخير دربك وممشاك
والبسمة دوم ما تفارق شفاك
وجنة ربي هي سكناك
تهنئة و معايدة عيد الفطر 2022
أقدم لك هدية
اعتبرها عيدية
روحي وقلبي وباقة ورد
وبوسة لاسلكية
يا رسالة
سايري ركب السحايب واسبقيه
واوصلي جوال
منهو عني غايب وافتحيه
سطري له
من رسايل العيد وشوقيه
وباركي له
قبل كل الناس
بعيد الفطر وفرحيه
تقبل الله شهركم ..
وختم بالصالحات أعمالكم ..
وجعل أيامكم كلها أعيادا ..
وجعل قلوبكم بذكره معمورة وذنوبكم مغفورة ..
عبارات معايدة عيد الفطر 2022
ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيد
ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الأخرة،
ليس لمن لبس الرقيق انما العيد لمن عرف الطريق.
وكل عام وأنت سعيد
تضيق شرايني
وتنسد أوردتي
وتختنق أهاتي
عندما يراودني شعور
أن العيد سيأتي
ولن تكون بجانبي
من عرف انسان مثلك
ينكتب حظه سعيد
تشرق ايامه وتصبح كل لحظه
فيها عيد
إلى من قطف الإبتسامة
وطبعها على أحزاني
إلى من علمني هندسة العبارة
وكسر حواجز قلمي
إليك أرسل مسجي
قبل كل البشر أعايده
كل عام وإنت بخير
يا إلهي يا سر الوجود
زيل الهم عن حبيبي الموعود
ومدد لي بعمره واجعله بكل عيد
فوق راسي موجود
تهاني العـيد نهديها ..
قبل يوم ميعـاده ..
من خفايا الروح نبديها ..
عساكم من عـواده ..
لئن سبقتني بالمعايدة فذاك لاهتمامك وفضلك ..
وإن سبقتك فذاك لحقك وقدرك ..
لك كل الود وعيدك مبارك ..
إلهي اختم شهر رمضان لهذه الغالية بمغفرة بلا عذاب ..
وجنة بلا حساب ..
ودعاء مستجاب ..
اللهم إني أحبها فيك ..
فارضها وارضى عنها ..
وبارك لها فيما أعطيتها ..
ولا تجعل لها حاجة إلا قضيتها ..
وأعد اللهم رمضان عليها بالخير ..
تقبل الله طاعتك ..
وختم بالصالحات أعمالك ..
وأتم بالعيد فرحتك ..
عيدك مبارك ..
بين دمعة وفرحة ..
وبين وداع وتهنئة ..
تقبل الله منا ومنكم ..
كل عام وأنتم بخير ..
أدام الله لكم الأعياد دهورا ..
وألبسكم من تقواه نورا ..
عيدكم مبارك ..