مصرع كهربائى صعقًا خلال محاولته سرقة غرفة كهرباء فى 6 أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر، مصرع كهربائي إثر إصابته بصعق كهربائي خلال محاولته سرقة غرفة كهرباء بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بجوار غرفة كهرباء بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسجل خطر مصابًا بصعق كهربائى، وضبط بحوزته مقص حديدى وقفل مكسور خاص بغرفة الكهرباء.

وتبيَّن من التحريات أن المسجل خطر حاول سرقة غرفة الكهرباء فأصيب بصعق كهربائي ولقى مصرعه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.