السبت 30 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

احتراق 4 قراريط قمح بأسيوط بسبب أعيرة نارية فى خصومة ثأرية

احتراق 4 قراريط قمح
احتراق 4 قراريط قمح
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تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع في مساحة 4 قراريط قمح في محافظة أسيوط. 

حيث اشتعل حريق في عدد من زراعات القمح، إثر إطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بقرية بني محمديات في أبنوب بأسيوط على خلفية خصومة ثأرية قديمة.

وتعود البداية بتلقي مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز أبنوب بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني محمديات.

 انتقل على الفور إلى موقع الحادث، ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة أولاد راتب بسبب خصومة ثأرية قديمة.

 وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

قوات الحماية المدنية والإطفاء حريق قمح محمديات خصومة ثأرية قديمة

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وائل لطفي

الشاطر.. والمقاتل

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