لا يفوتك هذا المساء| قرار عاجل للنائب العام وكل ما تريد معرفته عن زكاة عيد الفطر 2022

«الدستور» يرصد في السطور التالية أهم الأخبار التي شهدتها مصر خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم السبت، في نشرة "لا يفوتك هذا المساء".

تعذر رؤية الهلال

أبلغت اللجنة المسؤولة عن رؤية هلال شهر شوال بالمعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، مفتي الجمهورية، بتعذر رؤية هلال شهر شوال من نطقة الرصد بحلوان، بسبب وجود شوائب وغيوم تمنع الرؤية.

وتنتشر عدد من لجان الاستطلاع على مستوى الجمهورية لرؤية الهلال وإبلاغ المفتي بنتيجة استطلاعها.

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قرار هام للنائب العام

أمر المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.



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تهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر

بعث محافظون برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتهنئة بمناسبة عيدي الفطر المبارك، والعمال.

وبعث محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء فيها: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك..أعاده الله على سيادتكم وعلى الشـعب المصـري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله عز وجل أن يوفقكم قائدا للمسيرة الوطنية وناصراً للحق، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".

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جهود مكثفة لنقل شاب مصري من أوكرانيا إلى مصر بسبب إصابته بالعمود الفقري

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إنه تم التواصل مع الشاب المصري المصاب بالعمود الفقري والذي يرغب في الخروج من أوكرانيا ومتواجد حاليًا على الحدود الواقعة مع دولة رومانيا.

وأضاف رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الشاب يدعى عمرو محفوظ محمد شهاب، من كفرالزيات بالغربية، ومن مواليد 1989، ولديه إصابة شديدة بالعمود الفقري تمنعه من الحركة.

وأكد «فاروق» أنه كان يقيم بمدينة خاركيف، وأنه تواصل معهم لنقله لأنه لا يستطيع الحركة ويرغب بالتوجه إلى الخارج لإجراء عملية عاجلة في العمود الفقري، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا بالتنسيق مع السفارة المصرية والصليب الأحمر لمغادرة الشاب المصاب.

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زكاة عيد الفطر

يبحث العديد من المواطنين عن زكاة الفطر قبل عيد الفطر المبارك لعام 2022 فى هذا السياق ترصد “الدستور” المعلومات التى يجب معرفتها عن زكاة عيد الفطر.

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