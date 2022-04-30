السبت 30 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق محل أدوات كهربائية بشبين القناطر

حريق محل أدوات كهربائية
حريق محل أدوات كهربائية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بمحلات أدوات كهربائية بشارع الشهيد إمام الوكيل أمام سلم المرج في شبين القناطر، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البداية بتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة من الأهالي، بنشوب حريق بمحلات رشدي الحصري بشارع الشهيد إمام الوكيل أمام سلم المرج دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

تم الدفع على الفور بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمحلات رشدي الحصري بشارع الشهيد إمام الوكيل أمام سلم المرج، وتم السيطرة دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

قوات الحماية المدنية القليوبية حريق أدوات كهربائية الجهات المعنية

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