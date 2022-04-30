السبت 30 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

1993 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة اللواء أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات دون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 1993 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

وجاءت الـ 1993 مخالفة مرورية، عبارة عن 753 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و977 مخالفة متنوعة، وضبط 35 سائقًا يقودون بدون رخصة قيادة، و34 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وقامت الحملة بسحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 9 دراجات غير مرخصة، وتحرير 13 مخالفة ملصقات، و149 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 7450 جنيه.

وتضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 20 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2250 جنيه مصالحات.

الإدارة العامة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية حملة مكبرة السيارات المخالفة قائدي المركبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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