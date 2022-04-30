تحرير 50 محضر تمويني متنوع بأسواق دمياط

شن ضباط مباحث التموين بدمياط حملة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال.

وجاءت نتائجها ضبط 5 محاضر غش تجاري للعرض للبيع أسماك وفسيخ وحوواشى ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم ضبط 10 كجم أسماك فسيخ عليه علامة فساد، 8.5 كجم رنجة منتهية الصلاحية و70 كجم عجينة حواوشى و30 كجم لانشون منتهي، وتحرر عنها المحاضر أرقام 3674 جنح دمياط الجديدة حتى 3651 جنح دمياط الجديدة.

كما تم ضبط 5 محاضر نقص وزن خبز ببلدي، و3 محاضر بيع أزيد عن السعر المقرر سكر حر والتحفظ على 30 كجم تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط مندوبي غاز دون إعلان أسعار، وتحرر 4 محاضر عرض لحوم مكشوفة و3 عدم إعلان عن مخزن و3 استعمال أكياس سوداء و15 محضرا عدم إعلان عن الأسعار، 10 محضر عدم حمل شهادة صحية، وبلغ إجمالي المحاضر 50.