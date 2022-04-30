السبت 30 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط ربة منزل تركت رضيعها في المستشفى وهربت بقنا

ارشيفية
ارشيفية
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ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق مع أمن مستشفى قنا الجامعي، ربة منزل، لاتهامها بترك رضيعها في المستشفى وهروبها، بسبب حملها سفاحا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بضبط ربة منزل مقيمة محافظة القاهرة، لاتهامها بهروبها من مستشفى قنا الجامعي، بعد أن وضعت طفلا عن طريق السفاح، بعد فحص كاميرات المراقبة بمستشفى قنا الجامعي وتحديد هويتها.

وكشفت التحريات أن المتهمة، متزوجة من شخص محبوس على ذمة قضية في القاهرة، وانجبت طفلًا، بعد أن ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع شاب، وخشية افتضاح أمرها، قدمت إلى قنا، ووضعت الطفل في مستشفى قنا الجامعي، ثم هربت وتم ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

الأجهزة الأمنية قنا مستشفي قنا

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