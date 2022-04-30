السبت 30 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام اليوم السابع لمشروع تنمية الأسرة المصرية بالدقهلية

ختام مشروع تنمية
ختام مشروع تنمية الأسرة المصرية بالدقهلية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، حيث نظم فرع ثقافة الدقهلية فعاليات اليوم السابع والأخير بعزبة البوشه مركز شربين.

بدأت الاحتفالية بعرض لفرقة الحلاتيه للعرائس بقيادة الفنان محمد قطامش قدمت فقرة فنية للأراجوز، تلاها ورشة رسم وتلوين للأطفال للفنان محمد حسني، واختم اليوم بعرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية فقراتها الفنية قدمت خلالها باقة من الأغاني منها "حلوين من يومنا والله، على اللي جرا، انا من تراب، لأجل النبي، على رمش عيونها"، بجانب فقرة إنشاد ديني، كما قدم أحمد رسلان ممثل المجلس القومي للمرأة شهادة تقدير لعدد من الجهات المشاركة بهذا المشروع.

نفذ بيت ثقافة دكرنس محاضره بعنوان "القراءة هي متعه التجوال في عقول الاخرين"، حاضرها أشرف الفراني، أوضح خلالها أن القراءة توسع العقل وتمنح المزيد من الأفكار وتجعل العقول شابة وصحية،كما انها تسمح بالتفكير الإبداعي فهي تلهمك عندما تشعر بالملل أو بالإحباط وإعطائك الانتعاش الذي تحتاج إليه، والقراءة تساعد على تحسين التركيز وتدرب العقول على كيفية التركيز بشكل صحيح، كما عقد بيت ثقافة المقاطعة أمسية شعرية، شارك بها الشاعر رمضان الهجرسي بقصيدة "المقاطعة بلدنا، والفارس، كما شاركت الشاعرة رحاب شحاته بقصيدة مصر أمي.

إيناس عبد الدايم هشام عطوة مشروع تنمية الأسرة المصرية المجلس القومي للمرأة مركز شربين
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