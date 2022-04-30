وجد داخل شنطة سفر.. تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة سائق أكتوبر

تحريات مكثفة يجريها ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص "سائق توك توك" داخل شنطة سفر مخنوقا ومكبل اليدين والقدمين ووجود لاصق علي فمه بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

كانت البداية بتلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على حقيبة سفر ملقاة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن الحقيبة بداخلها جثة "حازم م" في منتصف العقد الثاني من عمره، يعمل سائق دراجة نارية، به آثار خنق ومكبل اليدين والقدمين ووجود لاصق على فمه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتهم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.