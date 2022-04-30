المعمل الجنائى يعاين حريق شقة سكنية بالساحل

يعاين فريق من المعمل الجنائي حريقا داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الساحل عقب تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران لبيان سبب اندلاعه وتحديد الخسائر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية، على الفور انتقل العميد محمد أبو سريع مأمور قسم شرطة الساحل، والرائد أحمد أبو سنة رئيس المباحث، لموقع البلاغ وفرضت القوات كردونًا أمنيًا حول العقار الذي شهد الحريق.

ووجه اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، بسرعة توجه سيارات الحماية المدنية، للتعامل مع الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكن المقدم أيمن شعبان رئيس منطقة إطفاء القاهرة، والنقيب أحمد شومان، ونجحت رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها تماما، وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، وإنقاذ سكانها دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.