السبت 30 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريق شقة سكنية بالساحل

حريق شقة
حريق شقة

يعاين فريق من المعمل الجنائي حريقا داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الساحل عقب تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران لبيان سبب اندلاعه وتحديد الخسائر.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية، على الفور انتقل العميد محمد أبو سريع مأمور قسم شرطة الساحل، والرائد أحمد أبو سنة رئيس المباحث، لموقع البلاغ وفرضت القوات كردونًا أمنيًا حول العقار الذي شهد الحريق. 

 

ووجه اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، بسرعة توجه سيارات الحماية المدنية، للتعامل مع الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكن المقدم أيمن شعبان رئيس منطقة إطفاء القاهرة، والنقيب أحمد شومان، ونجحت رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها تماما، وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى. 

 

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، وإنقاذ سكانها دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية على شرطة عمل بيان سيارات خسائر صور شقة المعمل الجنائي ازمة حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

كيف ابتز الإخوان المصريين لتبرير الترشح للرئاسة؟

الأكثر قراءة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

موعد عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

طارق العوضى: لا إفراج عن متورطين فى القتل والعنف والتخريب (حوار)

برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2022| رسائل تهنئة عيد الفطر

«عيدكم آمن»| رواج سياحى كبير.. والفنادق محجوزة حتى 7 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تنتبه الإدارة الأميركية لما يحدث في القدس؟

محمد المعتصم

صبرى فواز وخالد الصاوى مثلًا

صفاء النجار

المعراج الصوفى

سمر عادل

الديون والتحديات الراهنة فى الاقتصاد

ماجد حبته

أكلوا لحم زميلهم.. ومهنتهم!

محمد عبدالعزيز

والله لسه بدرى يا شهر الصيام

كريم فرغلى

المدهشون

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

صور

«رمضان يجمعنا».. إفطار جماعي في فيصل

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

محطة تل أبيب

المزيد

«الإيسيسكو» تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى