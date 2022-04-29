الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 2899 مدنيًا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

سجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سقوط 6134 ضحية في صفوف المدنيين في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بينهم 2899 قتيلاً و3235 جريحًا.
وقال المكتب الأممي، في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي-الأوكراني اليوم الجمعة : إنه من القتلى كان هنالك 970 رجلاً و646 امرأة و64 فتاة و76 فتى بالإضافة إلى 70 طفلاً و1073 بالغًا لم يُعرف جنسهم بعد.
وأضاف أنه من بين المصابين 380 رجلاً و314 امرأة و67 بنتًا و76 فتى و166 طفلاً و2232 بالغًا لم يعرف جنسهم بعد.
وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.
وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير معلقة.

نيويورك العملية العسكرية الروسية أوكرانيا الامم المتحدة

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مسك الختام

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