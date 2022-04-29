المفوضية الأوروبية وبلغاريا تشكلان أول فرقة عمل إقليمية لبحث قضايا إمدادات الطاقة

اتفقت المفوضية الأوروبية وبلغاريا على تشكيل أول فريق عمل إقليمي في صوفيا، في إطار منصة شراء الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك ردًا على قرار شركة جازبروم الروسية وقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة ـ أن فريق العمل سيبحث قضايا احتياجات الغاز والكهرباء والأسعار، فضلًا عن جوانب البنية التحتية.

وبحسب البيان، تركز فرقة العمل الإقليمية على العام المقبل وستوفر خبرة ودراية إقليمية محددة لتطوير وتنفيذ خطة العمل الأوروبي المشترك المعروفة بـ REPowerEU، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وملء الخزانات قبل الشتاء المقبل وزيادة تسريع إزالة الكربون عن قطاع الطاقة.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن فرقة العمل ستدعم تنفيذ خطط التأهب المشتركة في المنطقة، بما في ذلك الشراء الدولي والتخزين وبالتالي المساهمة في أمن الإمدادات لبلغاريا والمنطقة ومجتمع الطاقة وخارجها، وسيعتمد فريق العمل بشكل ملحوظ على استعدادات المفوضية الأوروبية لعدد من سيناريوهات اضطراب الطاقة، بالتنسيق الوثيق والتضامن مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.