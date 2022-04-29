الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفاتيكان: الاقتصار على تزويد أوكرانيا بالأسلحة استجابة ضعيفة

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أكدت دولة الفاتيكان، اليوم الجمعة، أن الاقتصار على تزويد أوكرانيا بالأسلحة يُعدّ بمثابة استجابة ضعيفة، داعيا إلى الاستجابة إلى مبادرات ممكنة لوقف القتال والوصول إلى حل تفاوضي.

وقال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين - خلال عرض كتاب البابا "ضد الحرب"، وفقال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إن ما يجري في أوكرانيا هو حرب رهيبة في قلب أوروبا، لافتا إلى حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، في إشارة إلى القرارات التي اتخذها عدد من الدول بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف بارولين أن الأسلحة رد فعل ضعيف، وليست رد فعل قوي، مشيرا إلى أن الرد القوي هو استجابة تتعهد بمبادرات وفقًا لمخطط السلام فقط وتحاول إشراك الجميع، أي مبادرات ممكنة لوقف القتال، والوصول إلى حل تفاوضي والتفكير بالمستقبل المحتمل للتعايش في القارة العجوز.

الفاتيكان أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تحدّث قائمتها.. 7072 إرهابيًا

حرارة مرتفعة وسماء غائمة.. تفاصيل حالة الطقس فى أسبوع العيد

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إلغاء الصف السادس الابتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021