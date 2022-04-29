الفاتيكان: الاقتصار على تزويد أوكرانيا بالأسلحة استجابة ضعيفة

أكدت دولة الفاتيكان، اليوم الجمعة، أن الاقتصار على تزويد أوكرانيا بالأسلحة يُعدّ بمثابة استجابة ضعيفة، داعيا إلى الاستجابة إلى مبادرات ممكنة لوقف القتال والوصول إلى حل تفاوضي.

وقال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين - خلال عرض كتاب البابا "ضد الحرب"، وفقال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إن ما يجري في أوكرانيا هو حرب رهيبة في قلب أوروبا، لافتا إلى حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، في إشارة إلى القرارات التي اتخذها عدد من الدول بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف بارولين أن الأسلحة رد فعل ضعيف، وليست رد فعل قوي، مشيرا إلى أن الرد القوي هو استجابة تتعهد بمبادرات وفقًا لمخطط السلام فقط وتحاول إشراك الجميع، أي مبادرات ممكنة لوقف القتال، والوصول إلى حل تفاوضي والتفكير بالمستقبل المحتمل للتعايش في القارة العجوز.