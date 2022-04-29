الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق منزل فى نجع حمادى

حريق منزل
حريق منزل

تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي شمال قنا.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الشعانية، وتمكنت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وتبين أن سبب الحريق هي فرن بلدي، وتمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية بنجع حمادي.

قوات الحماية المدينة قنا حريق جع حمادي اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا

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وائل لطفي

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