السيطرة على حريق منزل فى نجع حمادى

تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي شمال قنا.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الشعانية، وتمكنت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وتبين أن سبب الحريق هي فرن بلدي، وتمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية بنجع حمادي.