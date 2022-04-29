السكة الحديد تواصل جهودها لتوفير احتياجات المواطنين من التذاكر خلال العيد

تستكمل هيئة السكة الحديد حجوزات عيد الفطر المبارك، حيث وفرت قطارات، علاوة على القطارات الخاصة بالتشغيل اليومي خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 11/5/2022، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب.

حيث قامت هيئة السكة الحديد بتوفير عدد من العربات، علاوة على القطارات الأساسية الموجودة في التشغيل اليومي بجداول السكة الحديد وذلك لتوفير احتياجات كافة المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث يزداد إقبال المواطنين على مرفق السكة الحديد خلال فترة عيد الفطر المبارك.

ووفرت هيئة السكة الحديد إمكانية حجز تذاكر بالعربات بخطوط الوجه البحري وكذلك خطوط الوجه القبلي وذلك فى نفس يوم السفر في حالة احتياج المواطنين لتلك التذاكر.

مواعيد القطارات الجديدة الروسية في الفترة من 29 ابريل وحتي 11 مايو:

قطارات ذات تهوية ديناميكية

تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 29/4/2022 الي 11/5/2022 بعدد (4) قطارات تهوية ديناميكية يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

• قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 29/4/2022 إلى 10/5/2022

• قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 29/4/2022 إلى 11/5/2022

• قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 29/4/2022 إلى 11/5/2022.

تعرف على القطارات الإضافية خلال الفترة من /4/2022 إلى 11/5/2022:

تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد (4) قطار ثالثة مكيفة يوميًا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

• قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد القاهرة/ أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يوميا خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 10/5/2022.

• قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد أسوان/ القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 إلى 11/5/2022.

• قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد القاهرة/ أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

• قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد أسوان/ القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.

• قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد الإسكندرية/ أسوان، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومي 28 و30/5/2022 فقط على أن يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022.

• قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد أسوان / الإسكندرية، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومى 29/4/2022 و5/5/2022 فقط، على أن ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة.