حرارة مرتفعة وسماء غائمة.. تفاصيل حالة الطقس فى أسبوع العيد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال "شاهين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن طقس الأيام المقبلة شديد الحرارة مع أنشطة للرياح المثيرة للرمال والأتربة لبعض المناطق، وسوف تحل الغيوم الكثيفة على القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الدلتا ومدن القناة ومناطق قليلة من بداية شمال الصعيد.

ليس لها أي تأثير سوى حجب أشعة الشمس أحيانًا وفي بعض الوقت تكسر حدة ضوء الشمس فيظهر بلون باهت بالإضافة إلى تقليل الشعور بشدة حرارة الطقس ليكون الإحساس الفعلي في حدود منتصف الثلاثين رغم أنه من المقرر تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى في حدود 38 درجة مع توقيت الظهيرة.

مع بداية يوم الغد السبت ترتفع حرارة الليل بشكل طفيف عن الليالي السابقة كتمهيد لارتفاعات بسيطة في الحرارة لباقي الأسبوع على نطاق الجمهورية لتصل بالنهار إلى حدود أواخر الثلاثينيات على القاهرة الكبرى في طقس شديد الحرارة، وبين أواخر العشرين إلى الثلاثين درجة على سواحل المتوسط لتصل إلى قرب منتصف الأربعينيات على جنوب الصعيد فتكون الأجواء هناك ساخنة.

وتنشط الرياح الجنوبية خلال الأسبوع المقبل على الصحراء الغربية أي ما بين محافظة الوادي الجديد وحتى صحراء مطروح وتصحبها هبات قوية أحيانًا تثير معها الرمال والأتربة في نطاق المحافظتين وتتجمع في السماء بنهاية اليوم على هيئة رمال وأتربة عالقة في طبقات الجو.

كما تنشط بشكل عشوائي على بعض مناطق الجمهورية دون تأثير قوي يذكر على أن تنشط بشكل ملحوظ مع أوقات منتصف ليل الجمعة والسبت القادمين على بعض مناطق مدن القناة وخليج السويس وشرق القاهرة الكبرى.

وعلى الرغم من الارتفاعات في الحرارة على المناطق الشمالية فيلاحظ عودة الغيوم الكثيفة على أغلب المناطق الشمالية من القاهرة الكبرى وحتى محافظات الوجه البحري وبعض سواحل المتوسط المحيطة بالدلتا مما تحجب أشعة الشمس لفترات طويلة من النهار وأحيانًا تظهر الشمس بقرص خافت وضوء منكسر بسبب تكاثف السحب المرتفعة والمتوسطة.

مع يوم السبت تنكسر الحرارة على السواحل الشمالية الغربية أي من الإسكندرية وحتى مطروح ليسود طقس ربيعي شتوي بسيط في أجواء مائلة للدفء ما بين مقدمة العشرين وحتى منتصفها، بينما يسود طقس صيفي حار على باقي سواحل المتوسط بالإضافة للقاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء، وفي تلك الأثناء تكون جنوب الصعيد قد وصلت إلى ذروتها وتسجل درجات حرارة في منتصف الأربعين فتزداد الأجواء سخونة.

- مع ليل يوم السبت القادم بعد العيد تنسحب الموجة الحارة الشديدة بشكل سريع على باقي المناطق الشمالية وحتى بداية شمال الصعيد تسود الأجواء اللطيفة والمعتدلة، ومع الدخول في ساعات منتصف الليل تميل الأجواء للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بشكل عام حتى تبرد نسبيًا مع الأوقات المتأخرة، بينما تكون قد مالت للبرودة الخفيفة على بداية شمال الصعيد ويكون الانكسار طفيفًا في الأوقات المتأخرة بعد نهاية يوم السبت على مناطق وسط الصعيد، بينما جنوب الصعيد تبقى الأجواء الحارة كما هي دون وجود أي تغيرات.