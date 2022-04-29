«مصر للطيران» تستعيد صلاحية طائرة الخطوط الجوية الليبية

جهزت الأطقم الفنية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية لاستعادة صلاحيتها للطيران مرة أخرى، بعد أن كانت الطائرة وهى من طراز إيرباص A320 بحروف تسجيل 5A-LAK قد تم تخزينها لفترة طويلة بمطار بنغازي، كما تم أيضًا تغيير العربة السفلى الأمامية للطائرة وتنفيذ طلاء كامل للطائرة بشعار شركة الخطوط الجوية الليبية بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في خطوة جديدة لتعزيز التعاون مع الخطوط الجوية الليبية.

وقال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن العلاقات مع الشركات الليبية الشقيقة تأتي ضمن أولويات الشركة تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية نحو دعم الأشقاء الليبيين في مختلف المجالات وفي إطار من العلاقات التاريخية الطيبة التي تجمع الشركتين، حيث يمتد التعاون الفني لسنوات طويلة مع الخطوط الجوية الليبية والعديد من شركات الطيران الليبية.

ورحب الجانب الليبي بالتعاون مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، مؤكدًا رسوخ العلاقات معها وحرصها على تقديم الدعم لطائرات الخطوط الليبية في كل وقت، وما تتمتع به الشركة من كفاءة العناصر الفنية وجودة الخدمات المقدمة وهو ما يدفع الخطوط الليبية نحو مزيد من التعاون مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.